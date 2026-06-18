Son zamanlarda artan işçi ölümlerine biri daha eklendi! Akıma kapılan genç işçi yaşamını yitirdi

Son zamanlarda artan işçi ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Çorum'da elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki işçi Gökhan Ilıman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TRAFODAKİ ARIZAYI GİDERMEK İSTİYORDU

Olay, Çorum merkeze bağlı Tolamehmet köyünde meydana geldi. Köydeki elektrik trafosunda meydana gelen arızayı gidermek amacıyla çalışma yapan 33 yaşındaki işçi Gökhan Ilıman, çalışma esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akıma kapılarak ağır yaralanan işçi Gökhan Ilıman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağır olan 33 yaşındaki Gökhan Ilıman, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşanan feci kazanın ardından olayda herhangi bir güvenlik zafiyeti ya da ihmal olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. (AA)