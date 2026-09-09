Kuşadası Limanı doldu taştı! Bir günde iki dev gemiyle binlerce turist geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyer gemisiyle çoğunluğu ABD’li 7 bin 818 turist geldi. Limana yanaşan gemilerden inen yolcuların bir bölümü Efes ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederken, ilçede kalan turistler turistik çarşılarda alışveriş yaptı.

KUŞADASI LİMANI HAREKETLİ BİR GÜN YAŞADI

Akdeniz’in önemli kruvaziyer duraklarından Kuşadası Limanı, gün boyunca yoğunluk yaşadı. Bahama bayraklı “Odyssey of the Seas” ile Malta bayraklı “Celebrity Xcel” isimli kruvaziyer gemileri sabah saatlerinde limana yanaştı. İki gemiyle ilçeye gelen toplam 7 bin 818 turistin büyük bölümünü ABD vatandaşları oluşturdu. Yolcuların bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı.

Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası ilçe merkezinde kaldı. Turistik çarşılarda alışveriş yapan yolcular, esnafın yüzünü güldürdü.

“SEZON VERİMLİ GEÇECEK”

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği (İZKUDET) Başkanı Korhan Bilgin, Kuşadası’nda kruvaziyer sezonunun hareketli geçtiğini söyledi. Bilgin, "Bu sene ilçemize yaklaşık 750 kruvaziyerle 1 milyon yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tabi gelen bu yolcular hem Kuşadası hem de Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Ağustos ayında Kuşadası'na daha çok promosyonla satılan biletleri alan yolcular geldi. Eylül ayında Kuşadası'na ekonomik açıdan daha yüksek profilli kruvaziyer yolcularının gelmesini bekliyoruz. Kasım ayının sonuna kadar sezon verimli bir şekilde geçecek" diye konuştu. (DHA)