Turizm tesisleri için o şart kaldırıldı: İşte alınan yeni karar

Turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislerin mülkiyet ve işletme niteliklerine dair mevzuatta değişikliğe gidildi. 31 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 11706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe konuldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu düzenleme, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37’nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde hazırlandı.

KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI KAPSAMINA İSTİSNA

Yapılan düzenleme doğrultusunda, 31 Mayıs 2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan mevcut Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesine yeni bir fıkra eklendi. Söz konusu fıkrayla birlikte, mevzuattaki şartları karşılayan belirli turizm işletmeleri için kat mülkiyeti ile kat irtifakına yönelik yeni bir muafiyet alanı oluşturuldu.

İSTİSNANIN ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARI

Yeni düzenlemeye göre, 1 Haziran 2019 tarihinden önce imar planlarında yalnızca ticari kullanıma ayrılmış alanlarda bulunan ve kısmi turizm işletmesi ya da doğrudan turizm işletmesi belgesi taşıyan tesisler bu haktan faydalanabilecek. Bahse konu tesislerde yer alan ve aynı malike ait olan konaklama birimleri üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunması durumunda, yönetmeliğin 13’üncü maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri bu yapılar için uygulanmayacak.