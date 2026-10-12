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Halk TV Türkiye Kurye kılığında gelip evinde kurşunladı: Polis her yerde arıyor

Kurye kılığında gelip evinde kurşunladı: Polis her yerde arıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde M.K., tek katlı müstakil evinde otururken kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kurye kılığında gelip evinde kurşunladı: Polis her yerde arıyor

Olay, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Ergül Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Motosikletle evin önüne gelen kimliği belirsiz kasklı şüpheli, içeriye girip ev sahibi M.K.'ye tabancayla ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.K., bağırarak çevreden yardım istedi. Silahlı saldırgan ise geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesi ve yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Silahlı Saldırı
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