Kurbanlık koç sahibinin elinden kaçtı: Zor anlar yaşattı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşanan ilginç olay, hem çevrede bulunan vatandaşlara hem de sanayi esnafına zor anlar yaşattı. İlçeye bağlı Sanayi Sitesi’nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç, bir anda ortalığı birbirine kattı.

KOÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Kontrolden çıkan koç, yakalamaya çalışanların tüm çabalarına rağmen hızla uzaklaşarak kaçmayı başardı ve kısa sürede sanayi bölgesinde adeta küçük bir kovalamacaya dönüştü.

BİRKAÇ KİLOMETRE SÜREN KAÇIŞ

Koçu yakalamak için peşine düşen vatandaşlar, hayvanın çevik hareketleri nedeniyle uzun süre başarılı olamadı. Birkaç kilometre boyunca süren kaçışın ardından sanayi esnafı da olaya dahil oldu. Ortak çabanın ardından koç, sonunda yakalanarak sahibine teslim edildi. Yaşanan bu hareketli anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi ve sosyal medyada da ilgi çekti.