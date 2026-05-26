Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde, dere kenarında bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dere kenarında erkek cesedi bulundu

Düzce'de yaylada bulunan derenin kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Akıntıya kapılan kadının eşyaları bulunduAkıntıya kapılan kadının eşyaları bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Dere kenarında erkek cesedi bulundu - Resim : 3

YAŞLI ADAMIN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA BIÇAK İZİNE RASTLANDI

Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ceset Düzce
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro