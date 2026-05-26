Dere kenarında erkek cesedi bulundu
Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde, dere kenarında bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.
OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay, akşam saatlerinde Düzce’ye bağlı Sinekli yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaylaya giden vatandaşlar, derenin kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark ederek jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
YAŞLI ADAMIN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA BIÇAK İZİNE RASTLANDI
Jandarma ekipleri tarafından incelemede ilk belirlemelere göre yaşlı adamın vücudunda çok sayıda bıçak izine rastlandı.
İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
Ölen kişinin üzerinden cep telefonu veya kimlik çıkmazken, jandarma ekipleri kimliğinin tespit edilmesi ve bölgedeki delilleri toplamak için incelemelerini sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
