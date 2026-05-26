Akıntıya kapılan kadının eşyaları bulundu

Muş’ta 20 Mayıs günü meydana gelen olayda, Cevizlidere Köyü’nde tahta köprüden karşıya geçmeye çalışan Gülsima Yıldız, dengesini kaybederek dereye düştü. Güçlü akıntıya kapılan Yıldız gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarma, UMKE, güvenlik korucuları ve çeşitli kurumlardan toplam 150’den fazla personel katılıyor. Yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalarda 1 İHA ve 6 dron da kullanılıyor.

Arama ekipleri çalışmalar sırasında Gülsima Yıldız’a ait olduğu belirtilen bir ayakkabı, kıyafet ve başörtüsüne ulaştı. Bunun üzerine dere yatağı ve çevresindeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Muş Valisi Avni Çakır, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi aldıktan sonra Yıldız ailesiyle görüştü.

Vali Çakır, olay sırasında Gülsima Yıldız’ın eşi ve bir güvenlik korucusunun da bölgede bulunduğunu belirterek, “Yeleğinin üzerinden çıkması nedeniyle kaydı ve çok güçlü şekilde suya kapılarak gözden kayboldu” dedi.

Su debisinin yüksek olması nedeniyle çalışmaların kontrollü yürütüldüğünü ifade eden Çakır, “İmkanlar alanında noksanlığımız yok. Sadece suyun debisinin biraz düşmesine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Çalışmaların yalnızca Muş’ta değil, Batman ve Diyarbakır hattında da sürdüğünü kaydeden Çakır, yaklaşık 27-28 kilometrelik alanın sürekli tarandığını söyledi.

Vali Çakır, “Şu ana kadar teyzemizin ayakkabısı ve başörtüsü gibi eşyalarına ulaştık ama maalesef kendisine ulaşamadık. Hayatta kalma ihtimali artık çok düşük seviyede. En azından cenazesine ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)