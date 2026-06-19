Küçükçekmece'de çatı alev alev yandı: 10 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Küçükçekmece’de 11 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hareketli dakikalar yaşattı. Alevlerin büyümesi üzerine binada mahsur kalanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen ve panikle aşağı atlayan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

11 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Cadde üzerinde meydana geldi. 9 bloktan oluşan büyük bir sitenin içerisindeki 11 katlı bir binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

1 KİŞİ PANİKLE AŞAĞIYA ATLADI

Yangın esnasında binada bulunan vatandaşlardan 9'u yoğun dumandan etkilendi. Binanın birinci katında bulunan 1 kişi ise panik ve korkuyla aşağıya atladı.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 9 kişi ile aşağı atlayan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. (AA)