Son Dakika | Fatih'te araçlara sıçrayan yangın söndürüldü! Dumanlar İstanbul'un her yerinden görüldü

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Fatih’te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde yangın çıktı. Yavuz Selim Mahallesi’ndeki motosiklet dükkanında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler, dükkanın bitişiğindeki binaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tamirhanede bulunan motosikletler kullanılamaz hale geldi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.