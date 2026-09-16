Kucağındaki kediyi yere vurdu! Çığlıları kamera kaydetti: Saldırgan gözaltına alındı
Bursa’da kucağındaki kediye sıkıp kafasından tutarak hızla yere vuran saldırgan S.U., güvenlik kamerası görüntülerinin ardından gözaltına alındı.
Bursa’da S.U., kucağındaki kediye şiddet uygulayıp kafasından tutarak yere vurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası mahallelinin tepkisi üzerine polis harekete geçti. S.U. adresinde yakalanarak gözaltına alındı.
KEDİYİ ÖNCE SIKTI, ARDINDAN YERE VURDU
Olay, 14 Eylül saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen S.U., kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu.
Bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çeken S.U.’nun kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından kafasından tutarak hızla yere vurduğu görüldü.
KEDİNİN ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde kedinin S.U.’nun kucağındayken acıyla bağırdığı, ardından şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de duyuldu.
Görüntüleri izleyen mahalleli, yaşananlara tepki gösterdi.
GÖZALTINA ALINDI
Şikayet üzerine polis ekipleri S.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi yapılan operasyonla adresinde yakaladı.
Gözaltına alınan S.U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)