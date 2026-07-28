Kredi kartı şifreniz böyle ele geçiriliyor! Çoğu kişi bunu bilmiyor

Kredi kartı ve banka kartı kullanıcılarına yönelik siber dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün çeşitleniyor. Uzmanlar, kart şifresinin yalnızca dijital saldırılarla değil, günlük hayatta yapılan basit hatalar nedeniyle de kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği konusunda uyarıyor. Güvenliğin sağlanması için hem ATM'de hem de alışveriş sırasında dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

ATM'DE EN SIK YAPILAN HATA

Uzmanlara göre kart şifresinin ele geçirilmesinde en yaygın yöntemlerden biri ATM'lere yerleştirilen gizli kamera ve kopyalama cihazları. Ayrıca kullanıcıların şifreyi tuşlarken tuş takımını kapatmaması da PIN'in başkaları tarafından görülmesine neden olabiliyor. Bu nedenle işlem sırasında şifre girilirken el ile tuş takımının kapatılması tavsiye ediliyor.

KOLAY TAHMİN EDİLEN ŞİFRELER RİSK OLUŞTURUYOR

1234, 1111, 0000, 1212 ve doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilen PIN'ler, dolandırıcıların ilk denediği kombinasyonlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, kişisel bilgilerle ilişkilendirilemeyecek, ardışık olmayan rakamlardan oluşan şifrelerin tercih edilmesini öneriyor.

SAHTE MESAJ VE LİNKLERE DİKKAT

Bankalardan geliyormuş gibi görünen SMS ve e-postalar da dolandırıcıların sık başvurduğu yöntemler arasında bulunuyor. Kullanıcılardan kart bilgileri veya internet bankacılığı şifreleri istenen bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiği vurgulanıyor. Bankalar, müşterilerinden mesaj veya e-posta yoluyla kart şifresi talep etmiyor.

ŞÜPHELİ DURUMDA HEMEN ŞİFRENİZİ DEĞİŞTİRİN

Kart bilgilerinizin başkaları tarafından görülmüş olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden kart şifrenizi değiştirmeniz ve bankanızla iletişime geçmeniz öneriliyor. Ayrıca hesap hareketlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, izinsiz işlemlerin erken fark edilmesini sağlayabiliyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kart şifrenizi kimseyle paylaşmayın.

ATM'de şifre girerken tuş takımını elinizle kapatın.

Kolay tahmin edilen PIN'lerden kaçının.

Bankadan geldiği iddia edilen şüpheli mesaj ve bağlantılara tıklamayın.

Kart hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin.