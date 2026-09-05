KPSS adayları dikkat! Yanında bunlar olmayan sınava giremeyecek

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de yapılacak. ÖSYM, sınava girecek adayları özellikle Sınava Giriş Belgesi, geçerli kimlik belgesi ve sınav binalarına giriş saati konusunda uyardı. Adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ŞART

Sınava katılacak adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edindikleri Sınava Giriş Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Belgede adayın fotoğrafının net olması ve üzerinde herhangi bir not veya işaret bulunmaması gerekiyor.

KİMLİK BELGESİNE DİKKAT

Adayların ayrıca geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport kabul edilirken, ehliyet ve meslek kimlik kartlarının geçerli kimlik belgesi olarak kullanılamayacağı uyarısı yapılıyor.

Adayların sınav salonuna yalnızca etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe su götürmesine izin veriliyor.

SAAT 10.00’DAN SONRA GİRİŞ YOK

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da gerçekleştirilecek. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.