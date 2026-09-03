KPSS öncesi ÖSYM’den önemli duyuru! Saat 7’de açılacak

ÖSYM Başkanlığı, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesi adayları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağı bildirildi.

ÖSYM’nin açıklamasına göre, sınav günü kimlik kartını kaybeden veya üzerinde fotoğraf bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga eksikliği nedeniyle sınava kabul edilmeyecek adaylar için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Nüfus müdürlükleri, 6 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek. Başvuruda bulunan adaylara, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu ya da fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Adayların, sınav günü nüfus müdürlüklerine başvururken sınava giriş belgelerini ve biyometrik fotoğraflarını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

O BELGEYLE SINAVA GİRİŞ YAPILABİLECEK

Adayların, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ndeki sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Bilgilerin kontrol edilmesinin ardından düzenlenecek “Geçici Kimlik Belgesi” ile adayların sınava giriş yapabileceği kaydedildi.

ÖSYM, "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belgenin sınava giriş için kabul görmeyeceğini aktardı.

Sınav günü açık olacak olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık olacakları saatlere ise ÖSYM’nin duyurusunda yer alan bağlantı üzerinden ulaşılabilecek. (ANKA)