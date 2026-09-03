Son dakika | KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Son dakika haberi... ÖSYM, KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi Oturumları'na katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
SINAV TARİHLERİ VE OTURUM DETAYLARI
Adayların katılacağı oturumlar 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek:
12 Eylül 2026 (1. Oturum): Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
12 Eylül 2026 (2. Oturum): Hukuk, İktisat, Maliye
13 Eylül 2026 (3. Oturum): İşletme, Muhasebe, İstatistik
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi