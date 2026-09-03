Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika | KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Son dakika haberi... ÖSYM, KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Son Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi Oturumları'na katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

SINAV TARİHLERİ VE OTURUM DETAYLARI

Adayların katılacağı oturumlar 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek:

12 Eylül 2026 (1. Oturum): Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

12 Eylül 2026 (2. Oturum): Hukuk, İktisat, Maliye

13 Eylül 2026 (3. Oturum): İşletme, Muhasebe, İstatistik

Son dakika | KPSS giriş belgeleri erişime açıldı - Resim : 1

Son dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli olduSon dakika | KPSS ortaöğretim başvuruları başladı! Sınav tarihi belli oldu

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
KPSS ÖSYM
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro