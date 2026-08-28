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Köyde domuz zannettiği kuzenini öldürdü: Serbest bırakıldı

Zonguldak'ta bahçesinde domuz sandığı kuzeni Kenan Basan'ı silahla vurarak öldüren Kemal Basan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Köyde domuz zannettiği kuzenini öldürdü: Serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Kemal Basan, domuz zannettiği kuzeni Kenan Basan'ı tüfekle vurarak yaraladı.

Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken Kemal Basan serbest bırakıldı.

DOMUZ SANDIĞI KUZENİNİ VURDU

Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan, mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıyı domuz sanarak ateş açtı.

Köyde domuz zannettiği kuzenini öldürdü: Serbest bırakıldı - Resim : 1
Kenan Basan

Ses gelmesi üzerine koşup bakan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan’ı vurduğunu fark ederek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Domuz sanıp ateş açtı; babasını vurduDomuz sanıp ateş açtı; babasını vurdu

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan Basan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gözaltına alınan Kemal Basan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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