Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı: Ablasının cansız bedeniyle bir hafta yaşadı!

Samsun'un Atakum ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbarda 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Zihinsel engelli kardeşinin ise günlerce ablasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 95’inci Sokak’ta, saat 16.30 sıralarında bir apartmandan yoğun kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu fark etti. Bölge halkının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPIYI ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ KARDEŞİ AÇTI

Olay yerine gelen ekipler, kötü kokunun 60 yaşındaki Mualla Boyeri’nin yaşadığı daireden geldiğini belirledi. Evin zilini çalan ekiplere kapıyı, Boyeri’nin zihinsel engelli kız kardeşi Süheyla B. açtı. Eve giren ekipler, Mualla Boyeri’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

BİR HAFTA ABLASININ CANSIZ BEDENİYLE AYNI EVDE KALDI

Yapılan incelemelerde Mualla Boyeri’nin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği, kız kardeşi Süheyla B.'nin ise bu süre boyunca ablasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mualla Boyeri’nin cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Boyeri'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. (DHA)