Denizde erkek cesedi bulundu!
Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde 40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Dün denize girdiği tahmin edilen kişinin kesin ölüm nedeni ve kimliği, otopsinin ardından netleşecek.
Balıkesir’in Erdek ilçesinde denizde hareketsiz bir kişinin bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemelerde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Olay, saat 16.30 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çuğra Bölgesi’nde meydana geldi. Deniz yüzeyinde bir kişinin hiç kıpırdamadan durduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DALGIÇLAR TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI
Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, denize girerek hareketsiz haldeki kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Hayatını kaybeden kişinin 40 yaşlarında bir erkek olduğu belirlendi.
KİMLİK TESPİTİ VE ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Bir gün öncesinden denize girdiği tahmin edilen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimlik tespiti işlemlerinin yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)