Korsan taksiyi yakalatmak için müşteri kılığına girdi! İhbar eden taksiciye de ceza şoku

Erzurum'da korsan taksiciliğe karşı adeta kendi yöntemleriyle mücadele başlatan taksici Cüneyt Özdemir (45), telefon uygulamasından çağırdığı korsan taksiye müşteri gibi binerek sürücüyü polise yakalattı. Ancak operasyonun sonunda ortaya çıkan detay şaşkına çevirdi. Korsan taksiciyi ihbar eden Özdemir de araca yolcu olarak bindiği gerekçesiyle 3 bin 870 TL ceza yedi.

Kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan, 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, Erzurum'da son dönemde korsan taksilere yönelik mücadelesini kendi yöntemleriyle sürdürmeye başladı. Özdemir, cep telefonu üzerinden kullanılan taksi uygulamasına girerek korsan taksi çağırdı.

Kısa süre sonra gelen otomobilin sürücüsü U.K.'ye, üniversite yurtlarından çocuklarını alarak köye gideceklerini söyleyen Özdemir, araca müşteri gibi bindi. Yaşananları da cep telefonuyla görüntüleyerek kayıt altına aldı.

ÖNCE KORSAN TAKSİYİ YAKALATTI, SONRA KENDİSİ CEZA YEDİ

İlk adrese ulaşıldığında araçtan inen Özdemir, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, sürücü U.K.'yi korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle yakaladı.

U.K.'ye 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü belgesine ise 30 gün süreyle el konuldu.

Ancak olay burada bitmedi. Denetim sırasında ekipler, korsan taksiyi uygulama üzerinden çağırarak araca binen Cüneyt Özdemir'e de işlem yaptı. Özdemir'e, korsan taksi hizmetinden yolcu olarak yararlandığı gerekçesiyle 3 bin 870 TL idari para cezası kesildi.

Böylece Özdemir'in korsan taksiyi yakalatmak için çıktığı yolculuk, kendisinin de ceza yemesiyle sonuçlandı.

"DEVLETİMİZE KURBAN OLSUN"

Yaklaşık bir haftadır Erzurum'da korsan taksilerle mücadele ettiklerini belirten Cüneyt Özdemir, yaşadığı ilginç olaya ilişkin şunları söyledi:

"Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakaladık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun." (DHA)