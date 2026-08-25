Bursa'da kriz: Taksi ve servislerin plakaları için iptal kararı

Danıştay'ın yargı kararları ve ilgili mahkemelerin hükümleri neticesinde Bursa'da önemli bir plaka krizi yaşanıyor.

2016 yılı sonrasında gerçekleştirilen ihalelerle satılan ticari araç plakaları, hukuki süreçler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları uyarınca geçersiz sayılacak. Çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla iptal edilecek olan araçlar, bu tarihten sonra trafiğe çıkamayacak.

DANIŞTAY KARARIYLA RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Yüzlerce taksi ve servis esnafı, ellerindeki plakaların tamamen işlevsiz hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Yargı mercilerinin ihalelere yönelik aldığı kararların ardından harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, belirlenen taksi ve servis plakalarının ruhsatlarını iptal etmeye hazırlanıyor.

PLAKA BEDELLERİNİN İADESİ VE NOTER SÜREÇLERİ

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre söz konusu davalara konu olan plakaların ihale bedellerinin iade edilmesi amacıyla, ödemeye esas teşkil edecek rakamların 2027 yılı Ocak ayındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında kararlaştırılması ve ödeme işlemlerinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi uygun bulundu.

Öte yandan Türkiye Noterler Birliği tarafından gönderilen görüş yazısına göre, araç sahiplerinin bizzat noterliklere giderek plakaların sicilden silinmesi işlemlerini gerçekleştirmesi ve bu duruma dair noter belgeleriyle belediye veznelerine başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuruların ardından belediye meclisi bedellerin tespiti, ödenmesi veya alternatif çözümlerin hayata geçirilmesi konusunda görüş bildirecek. Bursa piyasasında plaka fiyatlarının 10 milyon lira seviyelerinde seyrettiği biliniyor.

543 SERVİS VE 23 TAKSİ PLAKASI TRAFİKTEN ÇEKİLİYOR

Alınan yargı ve idari kararlar neticesinde, halihazırda faaliyette olan 543 servis plakası ile 23 taksi plakası iptal edilerek sahiplerine bedelleri ödenecek. Yüzlerce esnafın elindeki ticari plakaların iptal edilecek olması sektörde derin bir endişe yaratıyor.