Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Korkunç kaza... Adana'da otomobil takla attı

Korkunç kaza... Adana'da otomobil takla attı

Adana Kozan'da bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Adana Kozan'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi’nde gerçekleşti. E.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü E.Y. yanındaki İ.A., D.T., F.T., D.T. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İ.A., Adana’daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaza Adana Otomobil
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro