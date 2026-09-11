Korkunç kaza... Adana'da otomobil takla attı
Adana Kozan'da bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
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Adana Kozan'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi’nde gerçekleşti. E.Y.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü E.Y. yanındaki İ.A., D.T., F.T., D.T. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan İ.A., Adana’daki bir hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi