Köpeği silahla vurmuşlar: Hatay'da canilik!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak ölüme terk edilen sokak köpeği, polis ekipleri tarafından fark edilerek veterinere götürüldü.

Köpeği vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

POLİS DEVRİYE ATARKEN CANİLİĞİ FARK ETTİ

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini yürüten polis ekibi, yol kenarında çaresizce yatan yaralı sokak köpeğini fark ederek durdu.

VETERİNERE YETİŞTİRİLDİ, SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Köpeğin silahla vurulduğunu tespit eden duyarlı polisler, yaralı hayvanı hemen tedavi ettirilmek üzere veterinere ulaştırdı. Polis ekipleri köpeği vurup kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlattı. (DHA)