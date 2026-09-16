Kaymakam köpeğe tekme attı, koruması silah doğrulttu iddiası: Soruşturma başlatıldı

Erzurum’un Palandöken İlçe Kaymakamı Yunus Kızılgüneş hakkında, bir köpeğe tekme attığı ve korumasının sahibine silah doğrulttuğu iddiaları üzerine Erzurum Valiliği idari inceleme, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise 4 Eylül 2026 tarihi itibarıyla adli soruşturma başlattı.

RESMİ MAKAMLARDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELDİ

Olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almasının ardından açıklama yapan Erzurum Valiliği, "İddia ve görüntülerin tüm yönleriyle araştırılması ve olayın gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla valiliğimizce idari araştırma ve inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı’nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaymakam Yunus Kızılgüneş ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Olay 5 Nisan’da Yakutiye’deki Kardelen Sitesi'nde yaşandı. Güne Bakış gazetesinin haberine göre, Ahmet Taha Eray, köpeği Arya’yı gezdirirken kaymakamla karşılaştı. Aile, kaymakamın köpeğe tekme attığını, korumasının da Eray’a müdahale ederek silah doğrulttuğunu iddia etti. Kamera kayıtlarıyla birlikte suç duyurusunda bulunuldu.

Ailenin avukatı Hasan Eray, Arya’nın Amerikan Staffordshire cinsi olduğunu ancak yasaklı ırklar kapsamında bulunmadığını belirtti. Eray, Tarım Müdürlüğü, belediye ve emniyet ekiplerinin köpeğin belgelerini incelediğini söyledi.

Yapılan incelemede herhangi bir eksiklik veya usulsüzlük tespit edilmediğini aktardı. Aile, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına ve Valiliğe başvurdu. Ahmet Taha Eray da Arya’nın yaklaşık 2 yıldır ailesiyle yaşadığını, Arya’yı üniversite yıllarında sahiplendiğini ve köpeğin daha önce herhangi bir kişiye ya da hayvana saldırmadığını belirtti.