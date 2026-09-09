Aşırı sağcı lider Sanchez'i “diktatör” ilan etti! Başbakan kürsüden böyle ateş püskürdü

İspanya Temsilciler Meclisi'nde bu çarşamba günü gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda gündem, Ceuta'da yaşanan göç hareketliliği ve hükümetin göç politikasına yönelik tartışmalarla şekillendi. Muhalefet partileri, ülkeye yönelen kitlesel göç karşısında hükümetin yeterli önlem almadığını savunarak Başbakan Pedro Sanchez'i hedef aldı.

"BEN BİR KÖPEK OLABİLİRİM AMA..."

Oturumun en sert anlarından biri, aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ile Sanchez arasında yaşandı. Abascal, konuşmasında İspanya'nın Fas ile ilişkilerini gündeme taşıyarak Başbakan'a dikkat çekici bir soru yöneltti. Vox lideri, Sanchez'in Fas tarafından şantaja uğrayıp uğramadığını sorgularken, Rabat'ın Başbakan ve ailesinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili bazı bilgilere sahip olduğunu öne sürdü.

Abascal bununla da yetinmeyerek Sanchez'i “diktatör” olarak nitelendirdi. Meclis kürsüsündeki bu ifadeler üzerine Başbakan doğrudan Vox liderine yanıt verdi. Sanchez, kendisine yönelik ağır ithamlara karşılık verirken, “Bana otokrat, diktatör dediniz, hatta köpek bile dediniz. Senin aksine, ben bir köpek olabilirim ama bir efendim yok” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Meclis oturumundaki tartışma yalnızca göç politikasıyla sınırlı kalmadı. İspanya'da yurtdışında yaşayan vatandaşların siyasi hakları ve Demokratik Hafıza Yasası kapsamında yapılan işlemler de hükümet ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Sanchez, Halk Partisi (PP) ile Vox'u, kamuoyunda “Torunlar Yasası” olarak bilinen Demokratik Hafıza Yasası üzerinden yurtdışındaki İspanyolların siyasi katılımını sınırlandırmaya çalışmakla suçladı. Başbakan, PP lideri Alberto Nunez Feijoo ile yaşadığı tartışmada, her iki partinin de “binlerce İspanyol vatandaşının oy kullanma hakkını kısıtladığını” savundu.

Sanchez'in bu çıkışı, Yüksek Mahkeme'nin Demokratik Hafıza Yasası kapsamında Yurtdışında Yaşayan İspanyollar Sayımı'na (CERA) yapılan bazı kayıtların geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararının ardından geldi.

MUHALEFET CEPHESİ SUÇLAMALARA DEVAM ETTİ

Muhalefet cephesinden ise hükümete yönelik suçlamalar sürdü. PP lideri Feijoo, Genel Kurul'daki konuşmasında Sanchez'in konut, eğitim ve sağlık gibi temel sorunlara çözüm üretmek yerine “Torunlar Yasası aracılığıyla seçim kütüğünü manipüle etmekle” meşgul olduğunu ileri sürdü.

Böylece İspanya Meclisi'ndeki oturum, bir yandan Ceuta üzerinden göç politikasına ilişkin tartışmaları, diğer yandan yurtdışındaki İspanyolların seçim hakkı ve CERA kayıtları konusundaki siyasi çekişmeyi aynı gündemde buluşturdu.