Kaldırımda üzerlerine beton yağmıştı! Felç kalan Almina ve babasına milyonluk tazminat

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki yıl önce yaşanan bina kazası, mağdur aile lehine sonuçlanan tazminat kararıyla yeniden gündeme geldi.

Olay, 2 Ağustos 2023'te İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Candan (40), eşi Fatime Candan (38) ve kızları Almina Günay Candan, okul alışverişi yapmak için dışarı çıktıkları sırada üç katlı bir binanın son katından kopan beton parçalarının altında kaldı.

Beton parçalarının düşmesiyle küçük Almina ve kızını korumaya çalışan babası Mehmet Candan ağır yaralandı.

BABA VE KIZDA KALICI HASAR OLUŞTU

Kazanın ardından Candan ailesi, avukatları aracılığıyla Akşehir Belediyesi'ne karşı maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Dosyayı değerlendiren Konya 2. İdare Mahkemesi, olayın baba ve kız üzerinde kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını tespit etti.

Mahkemenin kararında, Mehmet Candan'ın yaklaşık 1,5 aylık tedavi sürecinin ardından iyileştiği ve aynı süre boyunca iş göremez durumda kaldığı belirtildi. Sabah'ın haberine göre Candan'ın meslekte kazanma gücünde yüzde 17,2 oranında kayıp meydana geldiği kaydedildi.

Kızı Almina Günay Candan'ın ise yaklaşık bir yıl içinde tedavisinin tamamlandığı, ilk dört ay boyunca bakıma ihtiyaç duyduğu ve meslekte kazanma gücünde yüzde 32,3 oranında kayıp oluştuğu ifade edildi.

ANNE DE OLAYDAN ETKİLENDİ

Mahkeme, baba ve kızda meydana gelen kalıcı sakatlıkların yaşamları boyunca taşıyacakları bir üzüntüye neden olduğunu değerlendirdi.

Kararda, anne Fatime Candan'ın da olay sırasında eşini ve kızını yaralı halde görmesi nedeniyle ciddi bir elem ve ızdırap yaşadığına dikkat çekildi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda mahkeme, Akşehir Belediyesi'nin Mehmet ve Almina Günay Candan için toplam 8 milyon 250 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Baba, anne ve kız için hükmedilen 500 bin liralık manevi tazminatla birlikte belediyenin aileye ödeyeceği toplam tutar 8 milyon 750 bin liraya ulaştı.

Tazminata, ailenin başvuru yaptığı Eylül 2023 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına da karar verildi. Faizle birlikte toplam ödemenin 14 milyon lirayı bulması bekleniyor.

12 KAT MALİKİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayla ilgili yalnızca tazminat davası yürütülmedi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın 12 kat maliki hakkında da ceza davası açıldı.

Kat maliklerinin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, Akşehir Belediyesi'nin 18 Ağustos 2017'de binada yaptığı kontrolde sıvaların hasarlı olduğunun belirlendiği ve tehlikenin giderilmesi için bina sakinlerine bildirim yapıldığı bilgisine yer verildi.

Buna rağmen gerekli bakım ve onarımların olay tarihine kadar yapılmadığı belirtildi. İddianamede ayrıca, binadaki hasarın zaman içerisinde artabileceğinin ve bunun yeni bir tehlike oluşturabileceğinin kat malikleri tarafından öngörülebilir olduğu değerlendirmesine yer verildi.