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Halk TV Türkiye Menzil’de kavga büyüyor: Diyanet etkinliğinde Serhendi vardı, Semerkand yoktu

Menzil’de kavga büyüyor: Diyanet etkinliğinde Serhendi vardı, Semerkand yoktu

Miras ve yönetim konusunda kardeşler arasında başlayan kavga nedeniyle uzun süredir gündemde olan Menzil cemaatinde kriz sürüyor. Serhendi Vakfı, Diyanet'in Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğine katılırken, Semerkand Vakfı yer almadı.

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Menzil’de kavga büyüyor: Diyanet etkinliğinde Serhendi vardı, Semerkand yoktu

Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından yaklaşık 17 milyar TL'lik servet ve cemaatin yönetimi üzerinden başlayan kardeşler arası anlaşmazlık sürerken, Menzil cemaatine bağlı Serhendi Vakfı'nın Diyanet'in Mevlid-i Nebi Haftası etkinliğine katılması dikkat çekti. Aynı etkinlikte Semerkand Vakfı'ndan bir yetkili yer almadı.

Son dönemde tarikat ve cemaatlere yönelik soruşturmalar ve kamuoyundaki tartışmalar devam ederken, Menzil cemaatine bağlı Serhendi Vakfı yetkililerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliğine katıldığı öğrenildi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.

SEMERKAND VAKFI ETKİNLİKTE YER ALMADI

Menzil cemaatinde lider Saki Elhüseyni ile kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında devam eden yönetim ve miras anlaşmazlığı, cemaat içinde farklı vakıflar üzerinden şekillenen bir ayrışmaya da yol açtı.

Cumhuriyet'teki habere göre, Saki Elhüseyni ve ekibinin kurumsal faaliyetlerini Serhendi Vakfı üzerinden yürüttüğü belirtiliyor. Bu nedenle Serhendi Vakfı temsilcilerinin Diyanet'in etkinliğine katılması dikkat çekti.

Buna karşılık, cemaat içindeki diğer grubu temsil eden Semerkand Vakfı'ndan herhangi bir yetkilinin etkinlikte yer almaması dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı.

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PROGRAMA KATILMIŞTI

Semerkand Vakfı yetkilileri ise yaklaşık üç ay önce, 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen "Vakıflar Haftası Programı"na katılmıştı.

Programda Semerkand Vakfı Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile birlikte fotoğraf vermişti.

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Bu programın ardından Saki Elhüseyni'nin oğlu ve halifesi Yakup Elhüseyni de 29 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüntülenmişti.

Söz konusu ziyaret, cemaat içinde Yakup Elhüseyni'nin babası adına bürokratik ve resmi temasları sürdüreceği ve kardeşlerine karşı Saray nezdindeki desteğini artırmaya çalıştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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