Şişli Belediyesi Menzil tarikatına otobüs tahsis etti

Şişli Belediyesi'ne kayyım olarak görevlendirilen Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna'nın, Kuştepe Mahallesi'nden Adıyaman'daki Menzil'e gitmek isteyen vatandaşlar için belediye imkânlarıyla otobüs tahsis ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediye tarafından sağlanan otobüs desteğine ilişkin fotoğraflar sosyal medyada Barış Çayırcı isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşımda, Ali İkram Tuna'ya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Kuştepe Mahallemizde yıllar sonra bir ilk! Göreve geleli henüz 55 gün olmasına rağmen, mahallemizin ve dergahlarımızın talebini geri çevirmeyerek Adıyaman Menzil'e otobüs desteği sağlayan Şişli Belediye Başkan Vekili Sayın Ali İkram Tuna beyefendiye, belediye başkan yardımcımız Şaban Demirel, şahsım, mahalle sakinlerimiz ve dergahımız adına sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Sayın Başkan."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 23 Mart 2025'te kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklanınca, kayyım olarak kaymakam Cevdet Ertürkmen atanmıştı.

Ertürkmen’in yerine 12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi getirilmişti ancak günler sonra yeniden görevlendirme yapılmıştı. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, 20 Mayıs 2026 tarihinde Şişli Belediye Başkanvekili olarak atanmıştı.