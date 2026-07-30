Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi

Menzil Cemaati'nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Yakup Elhüseyni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etti. Cemaatle bağlantılı olan sosyal medya hesaplarından ziyarete dar fotoğraflar paylaşıldı.

NEDEN GİTTİ KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Birgün muhabiri İsmail Arı tarafından yapılan paylaşımda Hüseyni'nin Saray bahçesinde havuz başında verdiği pozlar yer aldı. Öte yandan Hüseyni'nin saraya neden gittiği, ziyarette kimlerle görüştüğünün açıklanmadığı kaydedildi.

MART YEREL SEÇİMLERİNDEN ÖNCE BİR ARAYA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

2024'teki yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı hızlanmış, Adıyaman'da programına Menzil cemaatiyle görüşmüştü. Erdoğan o gün de Menzil tarikatında miras kavgasına giren kardeşlerden en büyüğü olan Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu Yakup Elhüseyni ile ayaküstü görüşmüştü.