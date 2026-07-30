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Halk TV Türkiye Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi

Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi

Uzun zamandan beri miras kavgası ile gündemde olan Menzil Tarikatı'ndan Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Yakup Elhüseyni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret edip havuz başında poz verdi.

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Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi
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Menzil Cemaati'nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Yakup Elhüseyni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret etti. Cemaatle bağlantılı olan sosyal medya hesaplarından ziyarete dar fotoğraflar paylaşıldı.

NEDEN GİTTİ KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Birgün muhabiri İsmail Arı tarafından yapılan paylaşımda Hüseyni'nin Saray bahçesinde havuz başında verdiği pozlar yer aldı. Öte yandan Hüseyni'nin saraya neden gittiği, ziyarette kimlerle görüştüğünün açıklanmadığı kaydedildi.

Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi - Resim : 1

Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi - Resim : 2

Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi - Resim : 3

MART YEREL SEÇİMLERİNDEN ÖNCE BİR ARAYA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

2024'teki yerel seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı hızlanmış, Adıyaman'da programına Menzil cemaatiyle görüşmüştü. Erdoğan o gün de Menzil tarikatında miras kavgasına giren kardeşlerden en büyüğü olan Muhammet Saki Elhüseyni'nin oğlu Yakup Elhüseyni ile ayaküstü görüşmüştü.

Menzil tarikatından Saray'a ziyaret: Havuz başında poz verdi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saray Recep Tayyip Erdoğan
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