'Konuyu bilmeden iftira atıyor...' Kılıçdaroğlu'nun 'naylon fatura' iddiasına CHP'li başkandan belgeli cevap

CHP'nin atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da bir il başkanının görevden alındığını ve 40-50 gazete için naylon fatura düzenlendiğini iddia etti. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, iddiayı yalanlayarak, sehven yanlış düzenlenen faturanın iptal edildiğini ve ödemenin doğru tutarla yapıldığını belgelerle açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'NAYLON FATURA' İDDİASI

CHP'nin atanmış Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide başlattığı "arınma" sürecine ilişkin yaptığı TV100 yayınında yaptığı açıklamada, Malatya'daki bir il başkanının görevden alındığını ve gazetelere yönelik usulsüz fatura düzenlendiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Bir il başkanını görevden aldık. Gazete için 10 milyon mu 20 milyon mu ne para vermişler. Malatya'da gideceksin 40-50 gazete için naylon fatura düzenlenmiş" ifadelerini kullandı. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız iddiaya belgesiyle cevap verdi, "konuyu bilmeden iftira atıyor..." tepkisini gösterdi.

YILDIZ: İFTİRA ATIYOR, BELGELER ORTADA

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt verdi.

Yıldız, "Konuyu bilmeden iftira atıyor" diyerek, söz konusu faturanın 18 bin TL olması gerekirken sehven 18 milyon TL olarak düzenlendiğini, hatanın fark edilmesi üzerine faturanın iptal edilip doğru tutarla yeniden kesildiğini ve ödemenin 18 bin TL olarak yapıldığını belirtti.

Yıldız, iddiayı yalanlayan nitelikteki belgeleri de paylaşarak sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"18 bin TL olması gereken fatura sehven 18 milyon TL olarak düzenlenmiş, hata fark edildikten sonra söz konusu fatura iptal edilerek doğru tutar üzerinden yeni fatura düzenlenmiştir. Ödeme de düzenlenen yeni fatura doğrultusunda 18 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir."