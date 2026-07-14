Komedyen Ali Congun tutuklu Deniz Göktaş'ı ziyaret etti: Sağlık durumu ve morali iyi

Komedyen ve avukat Ali Congun, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve daha sonra dosyaya eklenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti.

Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleşen ziyaretin ardından BirGün'e konuşan Congun, Göktaş'ın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir saat görüştüklerini aktaran Congun, Göktaş'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen "dini değerleri aşağılama" suçlamasına ilişkin değerlendirmelerini de paylaştı. Congun, Göktaş'ın kendisine, stand-up gösterisini bugüne kadar binlerce kişinin izlediğini, gösteriye ilişkin rahatsızlığını dile getiren ya da şikâyetçi olan kimsenin bulunmadığını söylediğini aktardı.

Congun, “Göktaş’ın tutuklanma nedenlerinden biri ‘dini değerleri aşağılama‘ iddiası. Ancak Göktaş, gösterisini bugüne kadar binlerce kişinin izlediğini birinin bu gösteriye dair rahatsızlığını ifade etmediğini veya şikâyetçi olmadığını ifade etti. Göktaş ile yaklaşık bir saat dostane sohbetimiz oldu, kitap okuduğunu da anlattı” dedi.

Ziyaret sırasında dostane bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirten Congun, Göktaş'ın cezaevinde kitap okuduğunu da ifade etti.