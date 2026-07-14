Kolonlarından ses gelen bina boşaltıldı: Sakinler ile müteahhit arasında gerginlik

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, temel kazısı yapılan bir inşaatın bitişiğindeki 6 katlı apartmanın kolonlarından ses geldiği ihbar edildi. Apartman sakinleri panikle dışarı çıkarken, durum polis ve zabıta ekiplerine bildirildi.

BİNADAKİ 45 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, inşaatta yapılan temel kazısının genişliği nedeniyle Hereke, Fatih ve Polat sokaklarını araç ve yaya trafiğine kapattı. Kolonlarından ses gelen 6 katlı binada yaşayan 45 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği öğrenildi.

İNŞAAT MÜTEAHHİTİ İLE VATANDAŞLAR ARASINDA TARTIŞMA

Olay sırasında inşaatın müteahhiti ile bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı bildirildi.

(DHA)