Çatırtı sesi panik yarattı: Kocaeli'de 7 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binada oturan bazı vatandaşlar, kolon ve kirişlerden ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler.

BİNADAKİLER İHBARDA BULUNDU

Söz konusu binada 22 daire ve 8 iş yeri bulunuyor. Bina sakinlerinin yaptığı ihbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak binanın tedbiren boşaltılmasını sağladı.

AFAD EKİPLERİNE BİLGİ VERİLDİ

Tedbiren boşaltılan binada ekipler tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından durum AFAD ekiplerine bildirildi. İtfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin binadaki incelemeleri devam ediyor. Yetkililer, gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından binanın güvenli olup olmadığına karar verecek.

(AA)