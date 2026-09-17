Kolombiya’da Türk iş insanının düşen uçağı bulundu: Kurtulan olmadı

Kolombiya’da 13 Eylül’de telsiz bağlantısı kesildikten sonra kaybolan, Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı Cessna T206 tipi uçak bulundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu duyurdu. De la Espriella, yetkililerin uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladığını belirterek, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Türk iş insanı Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçak, 13 Eylül’de yerel saatle 09.23’te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu.

BOGOTA’YA GİTMEK ÜZERE HAVALANMIŞTI

Uçağın, Choco bölgesindeki Condoto’da bulunan Mandinga Havalimanı’ndan Bogota’daki Guaymaral Havalimanı’na gitmek üzere havalandığı bildirildi. Uçakta Çankaya’nın yanı sıra 4 Kolombiya vatandaşı yolcunun bulunduğu belirtildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve arama kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü tespit etti.

ZORLU ARAZİ NEDENİYLE ENKAZA KARADAN ULAŞILDI

Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) devreye girdiği bildirildi. Ancak kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması, arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdi.

Ekiplerin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlandı ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle doğrudan kaza noktasına hava yoluyla ulaşım sağlanamadı. Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi ve uçağın enkazına yaklaşık 3 gün sonra karadan ulaştı.