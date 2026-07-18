Kırmızı ışıklarda yeni dönem! Trafikte milyonları ilgilendiren düzenleme

İçişleri Bakanlığı, artan motosiklet sayısı ve trafik kazaları nedeniyle 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nı hazırladı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan planla motosiklet kazalarının önlenmesi, denetimlerin etkinleştirilmesi ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motosikletlerin toplam taşıt sayısı içindeki payı son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2019 yılında toplam araçların yüzde 14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla 34,7 milyon taşıtın 7,3 milyonuna ulaşarak yüzde 21,3'lük paya yükseldi.

Bu yıl 1 Ocak-8 Temmuz döneminde meydana gelen 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasının 69 bin 131'ine motosikletlerin karıştığı tespit edildi.

25 paydaş kurumun katkısıyla hazırlanan eylem planı; bir ana amaç, dört hedef ve 34 performans göstergesinden oluşuyor.

KIRMIZI IŞIKLARDA BEKLEME ALANI OLUŞTURULACAK

Plan kapsamında, yoğun kavşaklarda motosiklet sürücülerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla trafik ışıklarında araçların önünde yer alacak özel bekleme alanları oluşturulması araştırılacak. Hazırlanacak rehber doğrultusunda uygulamanın hayata geçirilmesi değerlendirilecek.

ŞERİT PAYLAŞIMI PİLOT İLLERDE DENENECEK

Bakanlık, şehir içi trafikte motosikletlerin duran veya yavaş ilerleyen araçların arasında kontrollü şekilde ilerlemesine imkan tanıyan "şerit paylaşımı" uygulamasının Türkiye'de uygulanabilirliği de incelenecek. Araştırma sonuçlarına göre belirlenecek pilot ilde uygulama test edilerek etkileri değerlendirilecek.

Motosiklet sürücülerinin ve araçlarının gece ile düşük görüş koşullarında daha görünür hale gelmesi amacıyla reflektif ekipman kullanımının yaygınlaştırılması için bilgilendirme çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca, ABS başta olmak üzere güvenlik teknolojilerinin kazaların ve can kayıplarının azaltılmasındaki önemi konusunda kamuoyu bilinçlendirilecek, sürücülerin bu donanımlara sahip motosikletleri tercih etmeleri teşvik edilecek.

Mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik değişikliklerin önlenmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacak. Güvenlik standartlarını bozan modifikasyonlara yönelik kontroller sıkılaştırılacak.

Elektronik denetim sistemlerinin de kullanılacağı uygulamalarda trafik ekiplerinin yanı sıra resmi ve sivil diğer birimler de görev alacak. Tehlikeli sürüş, koruyucu ekipman kullanmama ve teknik mevzuata aykırı değişiklikler başta olmak üzere trafik ihlallerine yönelik müşterek denetimler gerçekleştirilecek.



Plan kapsamında ayrıca ilk ve ortaöğretim kurumları ile üniversitelerde öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimleri verilecek. Kamu spotları, broşür ve afişlerle güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenecek.



(AA)