Bakan Çiftçi'den sokak hayvanları hakkında açıklama: Veriyi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İlk önce 51 il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da temmuz ayında büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor" dedi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şu anda tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gelen Bakan Çiftçi, ilk olarak Gebze ilçesindeki Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Çiftçi, burada Vali İlhami Aktaş, AKP Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt tarafından karşılandı.

Polis merkezinde görev yapan personeli selamlayıp yetkililerden bilgi alan Çiftçi, daha sonra İzmit ilçesindeki Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Komutanlığın bahçesinde fidan diken Çiftçi, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na geçti, burada incelemelerde bulundu.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere, 2024 yılında yapılan düzenlemeyle sokak hayvanlarıyla ilgili yasada bazı değişiklikler yapıldığını anımsattı.

Şu anda toplanan hayvanların tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin ardından barınaklarda veya doğal yaşam alanlarında muhafaza edildiğini belirten Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de güzel bir barınak ve doğal yaşam alanı tesis ettiğini söyledi.

Çiftçi, tesisin 180 dönümlük bir alanı kapsadığını aktararak, "Şu anda burada 6 bin 500 hayvan doğal yaşam alanında, barınakta muhafaza ediliyor. 12 veteriner hekim, toplamda da 85 kişi burada çalışıyor." diye konuştu.

Şartların oldukça güzel ve hayvan refahının sağlandığını yaptığı incelemede gördüğünü anlatan Çiftçi, çalışmalardan dolayı Vali Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

SOKAK HAYVANLARININ YÜZDE 92,35'İ ARTIK BARINAKLARDA



Çiftçi, bu konudaki çalışmaların geçen yıl 15 Mart tarihinde başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"İlk önce 51 il özel idaresinin olduğu illerde başladı. Ardından da temmuz ayında büyükşehirlerimize de yaygınlaştırıldı. 30 büyükşehirdeki çalışmalar temmuz ayı itibarıyla başladı. Şu anda geldiğimiz nokta itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92,35'i artık barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Çalışmalara hız kazandırmış durumdayız. Hedefimiz de inşallah bu senenin sonuna kadar bütün sokaklardaki hayvanları toplayıp barınaklara almak, doğal yaşam alanlarında onların bakımlarını, sahiplendirmelerini ve yaşamlarını sağlamak."

1.000'İN ÜZERİNDE HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Bu şekilde hem sokaklar, meydanlar ve parkların daha güvenli hale geldiğini hem de hayvan refahını artırdıklarını vurgulayan Çiftçi, "Hayvanları, insanların veya sokakların insafından da kurtarmış oluyoruz." dedi.

Bakan Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait barınakta 1.000'in üzerinde hayvanın sahiplendirildiğini bildirerek, "Hayvanseverlere de çağrıda bulunuyorum. Arzu edenler Büyükşehir Belediyemize müracaat etmek suretiyle buradaki hayvanları sahiplenebilirler, onların bakımlarını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

(AA)