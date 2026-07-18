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Halk TV Türkiye AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor

AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor

İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AKP'ye katılacağı yönündeki kulis iddiaları yeniden gündeme geldi. Gürban'ın sosyal medya hesaplarından partiye ilişkin ifadeleri ve paylaşımları kaldırması iddiaları güçlendirdi.

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AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa etmeye hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar Ankara kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı.

Kulislerde dile getirilen bilgilere göre Gürban'ın istifa dilekçesini hazırladığı ve kararını kısa süre içinde kamuoyuna açıklayabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Gürban'ın önümüzdeki hafta AKP'ye katılması bekleniyor.

AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor - Resim : 1

Söz konusu iddiaları güçlendiren dikkat çekici bir gelişme ise Gürban'ın sosyal medya hesaplarında yaşandı.

AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor - Resim : 2

Gürban, X hesabındaki biyografisinde yer alan "İYİ Parti Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldırırken, partiyle ilgili paylaşımlarını da sildi.

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TELEFONLARI AÇMIYOR

Öte yandan, parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Gürban'ın bir süredir İYİ Parti yöneticilerinin telefonlarına da yanıt vermediği iddia edildi.

Mehmet Mustafa Gürban'ın son dönemde AKP'ye geçeceğine yönelik kulis bilgileri sık sık gündeme gelirken, iddialarla ilgili Gürban'dan veya ilgili partilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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