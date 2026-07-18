AKP'ye geçeceği iddia edilen vekilden dikkat çeken hamle: Paylaşımları sildi, telefonlara çıkmıyor

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa etmeye hazırlandığı ve önümüzdeki günlerde AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar Ankara kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı.

Kulislerde dile getirilen bilgilere göre Gürban'ın istifa dilekçesini hazırladığı ve kararını kısa süre içinde kamuoyuna açıklayabileceği öne sürülüyor. İddialara göre Gürban'ın önümüzdeki hafta AKP'ye katılması bekleniyor.

Söz konusu iddiaları güçlendiren dikkat çekici bir gelişme ise Gürban'ın sosyal medya hesaplarında yaşandı.

Gürban, X hesabındaki biyografisinde yer alan "İYİ Parti Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldırırken, partiyle ilgili paylaşımlarını da sildi.

TELEFONLARI AÇMIYOR

Öte yandan, parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre Gürban'ın bir süredir İYİ Parti yöneticilerinin telefonlarına da yanıt vermediği iddia edildi.

Mehmet Mustafa Gürban'ın son dönemde AKP'ye geçeceğine yönelik kulis bilgileri sık sık gündeme gelirken, iddialarla ilgili Gürban'dan veya ilgili partilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.