Kırmızı bültenle aranıyordu: Denetimlerde yakayı ele verdi

Kütahya'da Yunus timlerince gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Paşam Sultan Mahallesi Pekmez Pazarı Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontroller sırasında şüpheli görülen bir kişi durduruldu.

INTERPOL'ÜN ARADIĞI ŞÜPHELİ DENETİMLERDE YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Gerçek kimliğinin Nazar Mohammad Nazari olduğu belirlenen şüpheliyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri, Interpol Europol Başkanlığı tarafından 23 Kasım 2023 tarihinden bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığını belirledi.

HAKKINDA 12 YILDAN FAZLA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Ayrıca, Nazari hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma’ suçundan verilen 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezası bulunduğu tespit edildi.

Yapılan sorguda Nazari’nin ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçundan 3, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 suç kaydının bulunduğu saptandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)