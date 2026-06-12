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Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş’ın işaret ettiği bölgede arama çalışması başlatıldı. Tunceli Merkez’e bağlı Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurturma (JAK) ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor - Resim : 1

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GÜLİSTAN DOKU İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gülistan Doku’nun cansız bedenini bulunması için başlatılan çalışmalar Tunceli’nin farklı noktalarında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JAK ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapılıyor. Tunceli’nin farklı noktalarında devam eden arama çalışmalarına Jandarma Suçluları Arama Timi (JASAT) ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Merkez Komando Timleri, JÖAK ve Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’ndan kadavra köpek unsuru katılıyor.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor - Resim : 3

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UMUT ALTAŞ’IN İŞARET ETTİĞİ BÖLGEDE ARAMA

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonrası ABD’de tutuklanan Umut Altaş verdiği bir röportajda, “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe’de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı” demişti.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor - Resim : 5

YER ALTI 3 BOYUTLU TARANIYOR

Ekipler dün itibariyle Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü çevresinde arama çalışması başlattı.

Ekiplerin, daraltılmış baz verileri ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda arama yapıyor. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni perde: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar didik didik aranıyor - Resim : 6

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, eski polis memuru Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer, Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Altaş ve Ferhat Güven tutuklanmıştı. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gülistan Doku Soruşturma
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