Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarını gerekçe gösterilerek tüm plajlarda denize girmeyi iki gün süreyle yasaklandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer, can güvenliğini tehlikeye atabilecek hava ve deniz muhalefeti sebebiyle bu kararın alındığını belirtti.
YASAK KAPSAMINA ALINAN TARİHLER BELLİ OLDU
Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Karar, belirtilen tarihler boyunca ilçedeki tüm kıyı şeritlerinde uygulanacak.
KAYMAKAMLIKTAN VATANDAŞLARA RESMİ UYARI
Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla şu ifadelere yer verildi:
"Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır." (DHA)