Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarını gerekçe gösterilerek tüm plajlarda denize girmeyi iki gün süreyle yasaklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Yetkililer, can güvenliğini tehlikeye atabilecek hava ve deniz muhalefeti sebebiyle bu kararın alındığını belirtti.

YASAK KAPSAMINA ALINAN TARİHLER BELLİ OLDU

Vize Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde plajlarda 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Karar, belirtilen tarihler boyunca ilçedeki tüm kıyı şeritlerinde uygulanacak.

7 ilde hayat felç oldu! Sağanak ve dolu vurdu7 ilde hayat felç oldu! Sağanak ve dolu vurdu

KAYMAKAMLIKTAN VATANDAŞLARA RESMİ UYARI

Kaymakamlık tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla şu ifadelere yer verildi:

"Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır." (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırklareli Yasak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro