Halk TV Türkiye Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nde denize girmek yasaklandı Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartlarını gerekçe gösterilerek tüm plajlarda denize girmeyi iki gün süreyle yasaklandı.