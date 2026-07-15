Kırıkkale'de dehşet: Babası için kayıp ihbarı yaptı evinden ceset parçaları çıktı
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, oğlu tarafından kayıp ihbarı yapılan Yusuf A.'nın (55) cesedi, birlikte yaşadıkları evin tuvaletinde parçalanmış halde bulundu. Olayla ilgili oğlu Ö.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana gelen olayda, Ö.A. birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
BABA YUSUF A.'DAN HABER ALINAMADI
Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın ifadelerinde çelişki tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı. Ekipler, evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A.'ya ait vücut parçalarını buldu.
CESET PARÇALARI TUVALETTE BULUNDU
Ceset parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştiriyor.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini belirtti.
(DHA)