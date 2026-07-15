Kırıkkale'de dehşet: Babası için kayıp ihbarı yaptı evinden ceset parçaları çıktı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana gelen olayda, Ö.A. birlikte oturdukları babası Yusuf A.'dan haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

BABA YUSUF A.'DAN HABER ALINAMADI

Yapılan çalışma kapsamında oğul Ö.A.'nın ifadelerinde çelişki tespit eden jandarma ekipleri, baba ve oğulun birlikte yaşadığı evde detaylı arama yaptı. Ekipler, evin eklentisindeki tuvalette Yusuf A.'ya ait vücut parçalarını buldu.

CESET PARÇALARI TUVALETTE BULUNDU

Ceset parçalarının bulunmasının ardından Ö.A.'nın aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmayı derinleştiriyor.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini belirtti.

(DHA)