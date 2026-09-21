Kilosu 8 bin lira: Sezon bitmeden yok sattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası eteklerinde arıcıların sağım mesaisi tamamlandı. Bölgenin eşsiz florasından elde edilen ve Nisan 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ayder balında, olumsuz hava şartları nedeniyle üretim yarı yarıya geriledi.

REKOLTE YARI YARIYA ÇÖKTÜ

Kooperatif bünyesinde örgütlenen yaklaşık 100 arıcı, sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen iklim engeline takıldı. Beklenen 3 tonluk üretim hedefi gerçekleşmeyince sahadan yalnızca 1,5 ton civarında bal elde edildi.

Üretimdeki sert düşüşe karşın yoğun taleple karşılaştıklarını vurgulayan Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, ellerindeki stoğun tükenmek üzere olduğuna dikkat çekti. Yaşar, piyasadaki tabloyu şu sözlerle aktardı:

"Balımız diğer sezon gelmeden bitmiş oluyor. Elimizde hiç bal kalmıyor, yok satıyoruz."

KİLOGRAM FİYATI 8 BİN LİRAYA ÇIKTI

Tüketicilere kooperatif çatısı altındaki dört farklı marka üzerinden ulaştırılan tescilli ürünlerin etiketleri el yakıyor. Bölgede üretilen Zirve Balı'nın kilogramı 8 bin lira seviyesinden alıcı bulurken, Fırtına Vadisi, Hala Deresi ve Kestane Balı çeşitleri ise kilogramı 5 bin lira bedelle raflardaki yerini koruyor.

Mevcut fiyat tarifesinin 1 Ekim tarihine kadar geçerli kalacağını belirten Recep Yaşar, bu tarihten sonra yeni zamlı fiyatların devreye gireceğini duyurdu. Yüksek yaylalardaki zengin çiçek dokusundan yararlanmak için yol ve ulaşım şartlarının iyileştirilmesini talep eden Yaşar, sahte ürünlere karşı tüketicilerin mutlaka coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi gerektiğini kaydetti.

KARAKOVANDA DA ÜRETİM SINIRLI KALDI

Yaylanın sarp kayalıklarında geleneksel yöntemlerle üretim yapan üretici Ömer Vatandaş da karakovan balında benzer bir tablonun yaşandığını ifade etti. Mevsim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Vatandaş, devam eden sağımın ardından çıkacak mahsulün iç ve dış talebi karşılamakta zorlanacağını aktardı.

(AA)