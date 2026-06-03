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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nun planını iktidar medyası duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun planını iktidar medyası duyurdu

Butlanla CHP'ye getirilen Kılıçdaroğlu'nun, CHP'lilerin parti hukukuna uygun tüm kurultay çabalarını reddedeceği, delegelerin imzalarını işleme koymayacağını iktidar medyası duyurdu.

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Kılıçdaroğlu'nun planını iktidar medyası duyurdu
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Butlanla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partililerin tüzük ve parti hukukuna dayanarak yürüttüğü olağanüstü kurultay girişimlerini yok sayacağı duyuruldu. Haberi, butlanla göreve gelmeden önce sık sık açıklamalar yaptığı medya grubundan Türkiye gazetesi duyurdu. İktidar medyasında yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, delegelerin imzalarını işleme koymayacak.

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BU KARARI MAHKEMELİK OLABİLİR

Kılıçdaroğlu'nun böylesi bir adım atması halinde, CHP'lilerin parti tüzüğünden doğan demokratik haklarının engellenmesi nedeni ile yeni bir yargı sürecinin başlatabileceği konuşulanlar arasında.

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PM'DEN DE ÇAĞRI YAPILACAK

Olağanüstü Kurultay talebinin reddedilmesi halinde gözler Parti Meclisi'ne çevrilecek. 56 üyeli PM'de çoğunluğun net bir şekilde Özel'e yakın isimlerden oluşuyor. CHP Parti Meclisi Yönetmeliği'ne göre üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu halinde PM'nin olağanüstü toplanması gerekiyor. Bu kapsamda gerekli imzaların toplanarak PM'nin seçimli kurultay gündemiyle toplantıya çağrılması planlanıyor.

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TÜZÜK KURULTAY DİYOR, KILIÇDAROĞLU KAPILARI KAPATIYOR

Parti tüzüğüne göre PM'nin olağanüstü kurultay kararı alması halinde kongrenin en geç 45 gün içinde yapılması gerekiyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın çevrelerin, mevcut tedbir kararlarını gerekçe göstererek kurultaya dair hiçbir adımı işleme koymama eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN TEMMUZ İŞARET EDİLİYOR

Parti Meclisi'nde, milletvekili grubunda ve delegeler arasında çoğunluk desteğini elinde bulunduran Özgür Özel'in, seçimli kurultayın temmuz sonuna kadar yapılması için tüm parti içi ve hukuki yolları kullanacağı biliniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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