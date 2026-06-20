Kılıçdaroğlu'nun bariz hatalarını anayasa profesörü 6 maddede sıraladı

Kılıçdaroğlu butlan kararı ile CHP'ye geri getirilmesinin ardından dün akşam katıldığı TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkiler çığ gibi yağmaya devam ediyor. Tepki gösteren isimleriden birisi de Anayasa profesörü Tolga Şirin oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN BARİZ 6 HATASI

1- DEMİRTAŞ'IN TUTUKLANMASINA NEDEN OLAN DOKUNULMAZLIK KARARI

Kılıçdaroğlu yayında Demirtaş'ın tutuklanmasına neden olan dokunulmazlıkların kaldırılması kararından pişman olmadığını, bunun için Meclis'te zaten çoğunluğun olduğunu ifade etmişti. Tolga Şirin bunun doğru olmadığını şu şekilde açıkladı:

"Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına giden sürecin önünü açan Anayasa'ya eklenen geçici 20'nci maddenin kabulü için yasamada çoğunluk “zaten” mevcut değildi. AKP ve MHP oyları, (TBMM başkanı dahil) toplam 357 milletvekiliyle referandumu zorunlu kılacaktı. CHP'nin desteği sayesinde iktidar ittifakı halkoylamasından kaçınabildi.

Anayasa'nın dokunulmazlık hükmüne dönük böyle bir istisna olağan anayasal rejim içinde uygulanamazdı. Uygulansaydı Ömer Faruk Gergerlioğlu, Leyla Güven ve Şerafettin Can Atalay kararlarında görüldüğü üzere ihlal sonucu doğardı."

2- DELEGELER GÖREVDEN ALINDI DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, butlan davasındaki tedbir kararında delegelerin de görevden alındığını ifade etmişti. Şirin, "Mutlak butlan davasındaki tedbir kararında delegeler görevden alınmış değildir. İl kongreleri bakımından İstanbul İl Kongresi dışında bir ihtilaf yoktur ve 2025 delegeleri görevdedir." açıklamasını yaptı.

3- CHP'YE POLİS GİRMESİ

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezine polis girmesi talebinin kendisi tarafından verilmediğini söylemişti. Tolga Şirin buradaki bariz hatayı şu şekilde açıkladı:

"Emniyet müdürlüğüne yazı yazılması, mahkeme kararının uygulanması için gerektiğinde kolluk gücünün devreye sokulmasını da içeren bir taleptir. Böyle bir başvuru yapıp ardından “Ben zor kullanılmasına karşıyım, böyle bir talepte bulunmadım” denilemez. Bu söylem tutarlı değildir."

4- "RÜŞVETÇİ BELEDİYE BAŞKANLARI"

Anayasa profesörü Şirin, Kılıçdaroğlu'nun bariz hatalarını şu şekilde sıraladı:

amuoyu önüne çıkıp “rüşvetçi olduğunu bildiğim belediye başkanları var” deniyorsa bu bir olgu isnadıdır. Olgu ileri süren kişi, iddiasını ispatla yükümlüdür.

Koşullara göre, elde kanıt olmadan böyle bir isnatta bulunmak hakaret, kişilik hakkı ihlali veya iftira gibi sorumlulukları gündeme getirebilir. Buna karşılık elde gerçekten kanıt varsa, bu kez de bu bilgilerin yetkili makamlarla paylaşılmaması "suçu bildirmeme suçu" bakımından tartışma yaratır.

Bu sözler yalnızca bir değer yargısı olarak söylenmişse, bir genel başkanın kendi parti üyeleri hakkında bu ağırlıkta bir söylemi kamuoyu önünde dile getirmesi parti disipliniyle bağdaşmaz; istifa veya ihraç tartışmasını doğurur.

5- DAVA AÇMAMA GEREKÇESİNİ "VEKİL DOKUNULMAZLIĞI" DİYE AÇIKLAMIŞTI

"Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında isnatta bulunulan kişilerin dava açmamasından sonuç çıkarıyor. Fakat kendisi hakkındaki isnatlar karşısında, örneğin bir delegenin “Muharrem İnce'ye verdiğim desteği para karşılığı geri çektim” şeklindeki kendisini zan altında bırakan beyanı bakımından dava açmıyor.

Bir milletvekiline dava açmama gerekçesi olarak da “milletvekili dokunulmazlığı”nı ileri sürüyor. Oysa mevcut içtihada göre dokunulmazlık tazminat davalarına engel değildir. Ceza davaları bakımından ise zamanaşımı durur, vekillik sona erdikten sonra yargılama yapılabilir."



6- HER SEÇİMDE OYLARI ARTTIRDIK DEMİŞTİ

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP'nin girdiği her seçimde oylarını artırdığı iddiası da doğru değildir. CHP'nin oy oranı 2014, Haziran 2015, 2018 ve 2023 seçimlerinde bir önceki seçime göre düşmüştür. Aşağıda grafiği paylaşıyorum.

Tüm bunlar bir yana, Silivri'deki davalarda pek çok iddia belgelerle çürütüldü. Masum insanlar büyük bir trajedinin içinde dertlerini anlatmaya çalışıyor.

İddianameyi okumadan, savunmalardaki belgeleri görmeden ve yaşananlara vakıf olmadan yüksek perdeden bu tür açıklamalar yapılması, hukuk bir yana, ahlaki üstünlük söylemini de boşa çıkarıyor."