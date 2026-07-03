Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tesiste fotoğraf molası

Butlanla göreve getirilen Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın cenaze töreni için Ankara'dan İstanbul'a gelirken yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde durmuş, burada çalışanlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, tesiste bulunan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bu anları Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

AYNI DİNLENME TESİSİNDE FOTOĞRAF MOLASI

Kılıçdaroğlu bugün de, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş'a 'destek olmak' için Ankara'dan İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu burada Göktaş için gelenler tarafından da protesto edildi.

Butlan ekibinin X (eski adıyla Twitter) platformunda açtığı "CHP Bilgi" isimli sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun yol üzerindeki aynı dinlenme tesisine yaptığı ziyaretin görüntüleri paylaşıldı.

"Sokağa çıkamıyor" tartışmalarının gölgesinde yapılan bu iki ziyaretin aynı dinlenme tesisinde gerçekleşmesi dikkat çekti.