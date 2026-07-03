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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tesiste fotoğraf molası

Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tesiste fotoğraf molası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe yaptığı iki İstanbul yolculuğunda da aynı dinlenme tesisinde vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Görüntüler butlan ekibinin açtığı "CHP Bilgi" hesabından paylaşıldı.

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Butlanla göreve getirilen Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır'ın cenaze töreni için Ankara'dan İstanbul'a gelirken yol üzerindeki bir dinlenme tesisinde durmuş, burada çalışanlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, tesiste bulunan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bu anları Kılıçdaroğlu'na yakın CHP'li milletvekili Deniz Demir, sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tesiste fotoğraf molası - Resim : 1

AYNI DİNLENME TESİSİNDE FOTOĞRAF MOLASI

Kılıçdaroğlu bugün de, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen komedyen Deniz Göktaş'a 'destek olmak' için Ankara'dan İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu burada Göktaş için gelenler tarafından da protesto edildi.

Deniz Göktaş'a 'desteğe' giden Kılıçdaroğlu'na adliyede protesto!Deniz Göktaş'a 'desteğe' giden Kılıçdaroğlu'na adliyede protesto!

Butlan ekibinin X (eski adıyla Twitter) platformunda açtığı "CHP Bilgi" isimli sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun yol üzerindeki aynı dinlenme tesisine yaptığı ziyaretin görüntüleri paylaşıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan yine aynı tesiste fotoğraf molası - Resim : 3

"Sokağa çıkamıyor" tartışmalarının gölgesinde yapılan bu iki ziyaretin aynı dinlenme tesisinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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