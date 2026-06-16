Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e yakın vekillere mesaj! İktidar olacakmış...

Mutlak butlan kararıyla CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e desteğini açıklayan vekillere gönderdiği öne sürülen mesaj ve kurmaylarının kurultay açıklaması parti kulislerini hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun mesajındaki "iktidar olma" vurgusu dikkatleri çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E YAKIN VEKİLLERE MESAJ! İKTİDAR OLACAKMIŞ...

Nefes'in haberine Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e desteğini açıklayan ve ona yakın olan milletvekillerine mesaj gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajda vekillere, "Beni bekleyin çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin iktidar olacağız” dediği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar ise konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Kemal Bey partinin bütünlüğünü gözetiyor. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen, Özgür Özel’i destekleyen diye bir milletvekili yok. Bu partide herkes sadece CHP’yi destekliyor. Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz. Parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur, kendine güvenen aday olur. Demokrasi de budur.”

KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINA KATILMAYAN 17 MİLLETVEKİLİYLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu’nun, her iki grup toplantısına da katılmayan 17 milletvekiliyle bizzat görüşmek istediğini belirten butlan kaynakları, süreçle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu vekillerimize çok saygı duyuyoruz. Parti içinde kavgayı körüklemek yerine sulhu desteklediklerini biliyoruz. Vekillerimizle Kemal Bey bizzat görüşüp fikirlerini alacak.”