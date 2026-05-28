Kılıçdaroğlu'ndan iki günde üç ıska

CHP'nin atanmış genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki günde üç ıska kararla gündem oldu.

PM'Yİ TOPLAYAMADI

Bayram sonrasına hazırlık yapan Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nin 1 Haziran'da toplanacağını açıklamıştı.

Bugün bu kararı iptal etti, 'Tebligat bazı isimlere ulaşamadı' gerekçesİ gösterildi. Ancak kararın, PM'de aradığı desteği ve çoğunluğu bulamaması nedeniyle alındığı belirtiliyor.

PM'deki aritmetik çoğunluğun CHP Lideri Özgür Özel ile hareket ettiğini gösteriyor. Butlan ekibi tüm çabalara ve temaslara rağmen bu aritmetiği tersine çeviremedi.

"HARAM ARAÇ" MEĞER ONUNMUŞ

Kılıçdaroğlu'nun bir diğer 'ıskası' 'Haram araç' skandalı oldu...

CHP Genel Merkezi önüne park edilen iki Mercedes otomobilin üzerine 'Haram parayla alınmıştır' notu asıldı. Otomobillerin plakalarına suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş

ve tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın adları yazıldı.

Bu hamleden sadece birkaç saat sonra Özgür Karabat o araçlarla ilgili gerçeği açıkladı. Söz konusu aracın 2022 yılından sonra Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığı, Erdoğan Toprak tarafından Aziz İhsan Aktaş'tan alındığı ortaya çıktı.

Skandalın ortaya çıkması üzerine Kılıçdaroğlu yönetimi teşhir edilen araçların CHP envanterinden rastgele seçilerek 'sembolik' olarak kullanıldığını belirtti.

Ve bugünkü son 'ıska'...

GRUP TOPLANTISINA ENGEL HAMLESİ

Mutlak butlanla gelen Kılıçdaroğlu, CHP Lideri Özgür Özel'in önümüzdeki Salı günü düzenleyeceği Grup Toplantısı konuşmasını da engellemek için harekete geçti.

Milletvekillerine hitaben bir yazı gönderen Kılıçdaroğlu "TBMM CHP Grup Genel Kurul toplantı tarihi henüz tarafımdan belirlenmemiştir. Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır." dedi.

TBMM'ye CHP Lideri Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesi için dilekçe veren Kılıçdaroğlu, çağrısını doğrudan vekillere yaparken yanıt da gecikmeden Murat Emir'den geldi.

Emir, "1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir." dedi.