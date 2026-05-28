"Haram araç" iddiası çökünce Kılıçdaroğlu'nun danışmanından ‘sembolikti’ savunması geldi!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen iki lüks Mercedes araçla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Araçların plakasına Aktaş ve Yalım'ın isimleri yapıştırılmış, Kılıçdaroğlu'nun ekibi araçların satılığa çıkarıldığını söylemişti. Araçların Kılıçdaroğu döneminde satın alındığı ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu cephesi ağız değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gerçek ortaya çıkınca "Onlar sembolikti" dedi, oysa bu araçların satılacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'na jet yanıt veren CHP'li Özgür Karabat, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur." demişti..

Sözcü’ye konuşan Sönmez, araçların suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ya da tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile doğrudan bağlantısı olmadığını söyledi.

Sönmez, CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın, iki isim hakkındaki iddialar ve soruşturmalar nedeniyle sembolik olarak sergilendiğini belirtti.

Sönmez, araçlarla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını ifade ederek, “Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık” dedi.

HARAM PARA DİYE NOT BIRAKTILAR KILIÇDAROĞLU'NUN ARACI ÇIKTI

Tartışma, CHP Genel Merkezi önünde teşhir edilen iki lüks Mercedes otomobille başladı. Araçların plakalarına Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım’ın adları yazıldı.

Araçların üzerine bırakılan notta ise "Haram parayla alınmıştır" ifadesi yer aldı.

Fotoğrafları kamuoyu ile ilk paylaşan isimlerden biri, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu.

Yarkadaş, araçlardan birinin İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığını öne sürdü. Diğer aracın ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından 10 milyon TL’ye dizayn ettirildiğini iddia etti.

KARABAT JET YANIT VERDİ SUS PUS OLDULAR

İddiaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönetiminde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özgür Karabat’tan açıklama geldi.

Karabat, Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığı iddia edilen otomobilin 2022 yılında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Mercedes bayisinden satın alındığını söyledi.

Plakasında Özkan Yalım’ın adı yazılı aracın da bu yıl CHP yönetimi tarafından Mercedes bayisinden alındığı belirtildi. Aracın Özkan Yalım ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı ifade edildi.

Bu açıklamaların ardından Sönmez’in, araçların rastgele seçildiğini ve sembolik olarak sergilendiğini söylemesi dikkat çekti.

Karabat şunları ifade etmişti: