"Haram araç" iddiası çökünce Kılıçdaroğlu'nun danışmanından ‘sembolikti’ savunması geldi!
CHP Genel Merkezi önünde sergilenen iki lüks araçla ilgili iddiaların ardından Kılıçdaroğlu’nun danışmanı açıklama yaptı. Genel merkezin girişindeki araçlar, Kılıçdaroğlu'na ait olduğu öğrenilince danışman, "Sembolik idi" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen iki lüks Mercedes araçla ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Araçların plakasına Aktaş ve Yalım'ın isimleri yapıştırılmış, Kılıçdaroğlu'nun ekibi araçların satılığa çıkarıldığını söylemişti. Araçların Kılıçdaroğu döneminde satın alındığı ortaya çıkınca Kılıçdaroğlu cephesi ağız değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı gerçek ortaya çıkınca "Onlar sembolikti" dedi, oysa bu araçların satılacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu'na jet yanıt veren CHP'li Özgür Karabat, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur." demişti..
Sözcü’ye konuşan Sönmez, araçların suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ya da tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile doğrudan bağlantısı olmadığını söyledi.
Sönmez, CHP envanterinden rastgele seçilen iki aracın, iki isim hakkındaki iddialar ve soruşturmalar nedeniyle sembolik olarak sergilendiğini belirtti.
Sönmez, araçlarla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını ifade ederek, “Hiçbir şaibe yoksa bu CHP'nin öz malıdır, otoparkında durur. Biz burada riski göstermek için sergilemeyi yaptık” dedi.
HARAM PARA DİYE NOT BIRAKTILAR KILIÇDAROĞLU'NUN ARACI ÇIKTI
Tartışma, CHP Genel Merkezi önünde teşhir edilen iki lüks Mercedes otomobille başladı. Araçların plakalarına Aziz İhsan Aktaş ve Özkan Yalım’ın adları yazıldı.
Araçların üzerine bırakılan notta ise "Haram parayla alınmıştır" ifadesi yer aldı.
Fotoğrafları kamuoyu ile ilk paylaşan isimlerden biri, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş oldu.
Yarkadaş, araçlardan birinin İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığını öne sürdü. Diğer aracın ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından 10 milyon TL’ye dizayn ettirildiğini iddia etti.
KARABAT JET YANIT VERDİ SUS PUS OLDULAR
İddiaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yönetiminde İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Özgür Karabat’tan açıklama geldi.
Karabat, Aziz İhsan Aktaş’ın parasıyla alındığı iddia edilen otomobilin 2022 yılında Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından Mercedes bayisinden satın alındığını söyledi.
Plakasında Özkan Yalım’ın adı yazılı aracın da bu yıl CHP yönetimi tarafından Mercedes bayisinden alındığı belirtildi. Aracın Özkan Yalım ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığı ifade edildi.
Bu açıklamaların ardından Sönmez’in, araçların rastgele seçildiğini ve sembolik olarak sergilendiğini söylemesi dikkat çekti.
Karabat şunları ifade etmişti:
"Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir. O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki; 1-Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur. 2-Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir. 3- Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır. 4-O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul’dan, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur. Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!"