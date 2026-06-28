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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşmesi için yazı yazdı

Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşmesi için yazı yazdı

Butlanla gelen Kılıçdaroğlu, Meclis'e yazdığı yazıda Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşmesini talep etti. Özel'in yerine Faik Öztrak'ın atandığı bildirildi.

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Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in Grup Başkanlığı sıfatının düşmesi için yazı yazdı
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Butlan ile CHP'de göreve getirilen Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay dışında tüm adımları atmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nın attığı son adım ise Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi.

Sözcü'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Numan Kurtulmuş'a yazdığı yazıda Özgür Özel'in grup başkanlığı yerine Faik Öztrak'ın atandığını bildirdi.

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CHP'nin butlan yönetimi parti tüzüğünde yer almasına rağmen olağanüstü kurultayın derhal yapılması için verilen delege imzalarını işleme koymadı. Bunun da üzerine partide olağan kurultay sürecinin Eylül ayında başlayacağını bildirdi.

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Özel yönetimi butlan yönetimine imzaları teslim etmesinin ardından 10 günlük bir süre vermişti. Bu sürenin dolmasının ardından haftanın ilk mesai günlerinde butlan yönetimi mahkemeye verilecek. Mahkemeden olağanüstü kurultayın yapılması ya da yapılmaması için 15 gün içinde karar çıkması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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