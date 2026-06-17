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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddedince, disipline sevk edildi!

Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddedince, disipline sevk edildi!

CHP Eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, parti yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Yaşar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme teklifini reddettiğim için bu karar alındı" dedi.

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Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddedince, disipline sevk edildi!

CHP'de kurultay tartışmaları ederken, geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa eden Eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, parti yönetiminin kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yaşar'ın dosyası hakkındaki nihai kararı YDK verecek.

Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddedince, disipline sevk edildi! - Resim : 1

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"KILIÇDAROĞLU'NUN TEKLİFİNİ REDDETTİM"

Disipline sevk edilmesinin ardından X (Twitter) hesabı üzerinden sert bir açıklama yapan Hüseyin Yaşar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Butlan yönetimi tarafından disipline sevk edildim.
Bilindiği üzere butlan yönetimi ile siyaset yapmak istemediğim için geçtiğimiz günlerde Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmıştım.
İstifamın ardından gecen hafta bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından mle görüşmek istediklerini ilettiler. Bu teklifi reddettiğim için Butlan yönetimi bugün bu kararı almıştır.
20 yıldır partimizin başarısı için gece gündüz demeden şerefimle çalıştım. Bugün iktidarın yargı gücüyle partimize çöken butlan yönetiminin almış olduğu bu karar benim onur madalyamdır.
Bizler Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Önce kurultay sonra iktidar parolamızla mücadelemize devam edeceğiz.
Ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız."

Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi reddedince, disipline sevk edildi! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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