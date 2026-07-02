Kılıçdaroğlu 13 yılda bir kere bile gitmediği Madımak anması için bu sene de mesaj paylaştı

Sivas'ta, Madımak Oteli'nde katledilen 33 aydın bu yıl 33. kez anıldı. Farklı kentlerde düzenlenen anma törenlerinin merkezi yine Sivas oldu. Kentte binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi. Kortejde CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel de vardı.

KILIÇDAROĞLU 13 SENELİK GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ: YİNE ANMAYA KATILMADI

13 sene CHP'nin Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bu yıllar içinde Madımak'ta katledilenler için yapılan anma törenlerinin hiçbirine katılmadı. Kılıçdaroğlu tıpkı önceki senelerdeki gibi bu sene de sadece sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

SADECE SOSYAL MEDYA MESAJLARI

Kılıçdaroğlu görevde olduğu 13 sene boyunca Madımak katliamının yıl dönümlerinde, katliamda hayatını kaybedenleri sosyal medya üzerinden anmayı tercih etti. Butlan ile göreve geri getirilen Kılıçdaroğlu bu sene de tıpkı önceki yıllar gibi sadece sosyal medya hesabından bir anma mesajı paylaştı.

BİR GÜN ÖNCE İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

Kılıçdaroğlu bu yıl yine katılmadığı Madımak anmasından sadece bir gün önce partinin Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun'u da görevden aldı. Kentteki anma töreninde bugün bu karara da Kılıçdaroğlu'na da tepki vardı.

BASIN TOPLANTISI YAPTI AMA SADECE DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ

Madımak Katliamının 33. yılında binler Sivas'ta yürürken Kılıçdaroğlu'nun gündeminde dış politika vardı. CHP Genel Merkez binasında bir basın açıklaması yaptı. Ancak bu açıklama sadece yaklaşan NATO zirvesine yönelik mesajlar içerdi. 10 dakikalık basın açıklamasını kağıttan okuyan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarından soru almadan toplantısını tamamladı.