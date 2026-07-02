Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler anılıyor! CHP Lideri Özgür Özel de kortejde

Madımak davasında firari sanıkların iade edilmemesi, tutukluların tahliye edilmesi ve davanın "zaman aşımına" uğratılması Sivas'taki anma programında en sert şekilde eleştirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve CHP Lideri Özgür Özel, 33 yıldır süren adalet arayışında devletin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve sanıkları koruyan yaklaşımların devam ettiğini vurguladı.

CUMA ERÇE: ADALET KAVGASINI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK DURUMUNDAYIZ

Madımak Oteli önünde konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Türkiye'de yaşanan antidemokratik uygulamaların temelinde yatan soruna dikkat çekti. Erçe, konuşmasında hiçbir eksiltme yapmadan şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişiyle yüzleşmesi ve geçmişiyle hesaplaşması adına buradayız. Bunun için 33 yıldır sürdürdüğümüz adalet kavgasını bugün daha da yükseğe taşımak durumundayız. Bugün ülkemizde yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların, bütün kötülüklerin ana nedeni geçmişle yüzleşememek. O nedenle bugün dört bir koldan Türkiye'nin ve dünyanın dört bir kolundan bütün canlarla burada kol kola olduk. Siyasi parti başkanlarımız, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların yöneticileri, üyeleri, milletvekillerimiz buradalar. Şimdi Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı hitap edecek. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Sayın Genel Başkanım."

ÖZGÜR ÖZEL: İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ

Cuma Erçe'nin ardından mikrofonu devralan CHP Lideri Özgür Özel, yargı sürecindeki "çoklu adaletsizliklere" ve cezasızlık politikalarına işaret etti. Firari sanıkların durumuna ve Anayasa Mahkemesi kararlarına değinen Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben de Sayın Genel Başkanın, Sayın Genel Başkanların şahsında tüm Alevilerin derneklerini, vakıflarını, yapılarını bu acı günlerinde saygıyla selamlıyorum. 33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi adalete kavuşulmasıyla mümkün. Ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Çok farklı farklı adaletsizlikler var. Halen firarda olanlar var. Yakalanmış Almanya'da ama halen Türkiye'ye iade edilmemiş, 6 ay daha, 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıkları halde Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayından, terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun yanında yine diğer bir taraftan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Madımak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak ve ancak Madımak'ın insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve zaman aşımından bunu zaman aşımına tabi tutan birtakım yaklaşımlar var. Bu yüzden dolayı bu çoklu adaletsizlik ortamında, bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız. İlk günden beri adalet arayan hukukçuların, avukatların yanındayız, bütün canların yanındayız."

"'HAYIRLISI OLSUN' DİYENLERİN İKTİDARI SON BULDUĞUNDA..."

Otelin utanç müzesi yapılması talebini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Özel, iktidarın Sivas davasındaki tutumunu eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün genel başkanlarımız Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda Meclis'te çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu. Bunları ümit ediyoruz; bu Madımak'ta yaşananları bir insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde vefat ettikten sonra buralarda olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü söylendiğinde, tahliyeler söylendiğinde bunun olumlu bir gelişme olarak ifade edip 'vatana millete hayırlısı olsun' diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda, buraya bu tabela altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak, 2 Temmuz'da bir utanç günü olarak anılacak. Ben bir kez daha acıyı paylaşıyorum ve Sayın Genel Başkanların şahsında tüm canları saygıyla selamlıyorum."