Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler anılıyor! CHP Lideri Özgür Özel de kortejde
Madımak Katliamı davasının zaman aşımıyla düşürülüp 15 sanık hâlâ firariyken, katliamın 33. yılında binler Sivas'ta yürüdü. Kortejde yer alan CHP Lideri Özgür Özel, faillerin cezasız bırakıldığını belirterek "Utanç Müzesi" çağrısını yineledi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde meydana gelen katliamın yıl dönümünde anma programları başladı.
Anma etkinlikleri kapsamında, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde bir araya gelen çok sayıda yurttaş, katliamın gerçekleştiği Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti.
CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL SİVAS'TA YÜRÜYÜŞE KATILDI
Saat 10.00 itibarıyla başlayan anma yürüyüşüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Yürüyüşte yurttaşlarla birlikte saf tutan Özel'in, Madımak Oteli önüne ulaşıldığında kalabalığa hitaben bir açıklama yapması bekleniyor.
MADIMAK'IN "UTANÇ MÜZESİ" OLMASI ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ
CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Garip Dede Dergâhı'nda düzenlenen Muharrem ayı orucu programında Alevilerle bir araya gelmişti.
Burada yaptığı konuşmada "Biz bu yolculukta taçları, makamları geride bıraktık" diyen Özel, Madımak Oteli'nin bir "utanç müzesi" dönüştürülmesi gerektiği yönündeki çağrısını yinelemişti.
"KÖTÜLÜKLERİN ANA NEDENİ GEÇMİŞLE YÜZLEŞEMEMEKTİR!"
Madımak davasında firari sanıkların iade edilmemesi, tutukluların tahliye edilmesi ve davanın "zaman aşımına" uğratılması Sivas'taki anma programında en sert şekilde eleştirildi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve CHP Lideri Özgür Özel, 33 yıldır süren adalet arayışında devletin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve sanıkları koruyan yaklaşımların devam ettiğini vurguladı.
CUMA ERÇE: ADALET KAVGASINI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK DURUMUNDAYIZ
Madımak Oteli önünde konuşma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Türkiye'de yaşanan antidemokratik uygulamaların temelinde yatan soruna dikkat çekti. Erçe, konuşmasında hiçbir eksiltme yapmadan şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişiyle yüzleşmesi ve geçmişiyle hesaplaşması adına buradayız. Bunun için 33 yıldır sürdürdüğümüz adalet kavgasını bugün daha da yükseğe taşımak durumundayız. Bugün ülkemizde yaşanan bütün antidemokratik uygulamaların, bütün kötülüklerin ana nedeni geçmişle yüzleşememek. O nedenle bugün dört bir koldan Türkiye'nin ve dünyanın dört bir kolundan bütün canlarla burada kol kola olduk. Siyasi parti başkanlarımız, demokratik kitle örgütlerinin, sendikaların yöneticileri, üyeleri, milletvekillerimiz buradalar. Şimdi Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı hitap edecek. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için Sayın Genel Başkanım."
ÖZGÜR ÖZEL: İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARDA ZAMAN AŞIMI OLMAZ
Cuma Erçe'nin ardından mikrofonu devralan CHP Lideri Özgür Özel, yargı sürecindeki "çoklu adaletsizliklere" ve cezasızlık politikalarına işaret etti. Firari sanıkların durumuna ve Anayasa Mahkemesi kararlarına değinen Özel'in açıklamaları şu şekilde:
"Ben de Sayın Genel Başkanın, Sayın Genel Başkanların şahsında tüm Alevilerin derneklerini, vakıflarını, yapılarını bu acı günlerinde saygıyla selamlıyorum. 33 yıldır burada bir kor ateş yanıyor. Bu ateşin sönümlenmesi adalete kavuşulmasıyla mümkün. Ancak 33 yıldır ailelerin adalet arayışı devam ediyor. Çok farklı farklı adaletsizlikler var. Halen firarda olanlar var. Yakalanmış Almanya'da ama halen Türkiye'ye iade edilmemiş, 6 ay daha, 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıkları halde Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki haksız ve yersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayından, terör olayı sayılmadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun yanında yine diğer bir taraftan insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Madımak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ancak ve ancak Madımak'ın insanlığa karşı bir suç olarak işlendiğini kabul etmeyenler ve zaman aşımından bunu zaman aşımına tabi tutan birtakım yaklaşımlar var. Bu yüzden dolayı bu çoklu adaletsizlik ortamında, bu çoklu adaletsizlik ortamında hep birlikte ailelerin yanındayız, kurumların yanındayız. İlk günden beri adalet arayan hukukçuların, avukatların yanındayız, bütün canların yanındayız."
"'HAYIRLISI OLSUN' DİYENLERİN İKTİDARI SON BULDUĞUNDA..."
Otelin utanç müzesi yapılması talebini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Özel, iktidarın Sivas davasındaki tutumunu eleştirerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün genel başkanlarımız Madımak Utanç Müzesi diye bir tabelayı oraya yapıştırdılar. Biz bu konuda bunun devlet tarafından resmen buranın bir utanç müzesi olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz'un bir utanç günü olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda Meclis'te çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu. Bunları ümit ediyoruz; bu Madımak'ta yaşananları bir insanlık suçu olarak görmeyen, zaman aşımından yararlandıran, firarileri bulmayan, yıllarca kırmızı bültenle arananların evinde vefat ettikten sonra buralarda olduğunun farkına varan ve davanın düştüğü söylendiğinde, tahliyeler söylendiğinde bunun olumlu bir gelişme olarak ifade edip 'vatana millete hayırlısı olsun' diyenlerin iktidarı son bulduğunda, halkın iktidarı kurulduğunda, buraya bu tabela altında devletin resmi mührünün de bulunduğu şekilde kalıcı olarak asılacak, 2 Temmuz'da bir utanç günü olarak anılacak. Ben bir kez daha acıyı paylaşıyorum ve Sayın Genel Başkanların şahsında tüm canları saygıyla selamlıyorum."
KATLİAMDA HAYATINI KAYBEDEN KORAY VE MENEKŞE KAYA'NIN BABASI İSMAİL KAYA: ÖLÜNCEYE KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Madımak Oteli'ne yürüyüş sırasında, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri de acılarını ve adalet taleplerini dillendiriyor. Katliamın en küçük kurbanı 12 yaşındaki Koray Kaya ve 15 yaşındaki ablası Menekşe Kaya'nın babası İsmail Kaya, yürüyüşte yaşanan adaletsizliğe dikkat çekti. İsmail Kaya, "Biz buraya 33 yıl önce türkülerimizi, deyişlerimizi söylemek, semahlarımızı dönmek için geldik. Fakat biz burada bir otele tıkılıp, hiçbir dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir katliama maruz kaldık" ifadeleriyle acılarını paylaştı.
"KATİLLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADILAR"
Kaya, adaletin sağlanamaması konusunda yargıya da sert tepki gösterdi. 33 yıldır acılarının dinmediğini ve kanamalarının sürdüğünü ifade eden İsmail Kaya, "Katiller maalesef hak ettikleri cezaları almadılar. Kimisi dışarıda, kimisi Avrupa'da hala gezmekteler, yakalanmadılar" diyerek, 15 firari sanığın 33 yıldır hesap vermemiş olmasına vurgu yaptı. Kaya, bu süreçte mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bu yolda ölünceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
"ASIL İSİMLER YARGILANMADI"
Yürüyüş boyunca dillendirilen tepkilerin bir diğer odağını ise, davanın 2023 yılında zaman aşımına uğraması oluşturdu. İsmail Kaya ve diğer katılımcılar, hukuki süreçte yaşanan eksikliklere dikkat çekerek, "Dava Sivas'ta başladı ama asıl isimler yargılanmadı" görüşünü savundu. Hukukçular ise insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımının söz konusu olamayacağını ve bu kararın uluslararası hukuka da aykırı olduğunu belirtiyor.
Anma kortejinde, Madımak Oteli'nin bir "Utanç Müzesi" olması yönündeki talepler ise yürüyüşün ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Katılımcılar, otelin Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesini eleştirerek, yaşananların unutturulmaması için utanç müzesi statüsünün verilmesi gerektiğini savunuyor.
“UTANÇ MÜZESİ OLACAK, ZAMAN AŞIMINI KABUL ETMİYORUZ!”
Yürüyüş esnasında Halk TV Muhabiri Sibal Mazrek'in sorularını yanıtlayan Özgür Özel, 33 yıllık sürecin adalet arayışında geldiği noktayı sert bir dille eleştirdi. Özel, cezasızlık politikalarına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"33. yas yılındayız. Sivas'ta yanan ateş sönmedi, adalet sağlanmadı. İnsanlığa karşı işlenen bu büyük suç maalesef zaman aşımına uğratıldı. Firardakiler yakalanmadı, cezaevindekiler affa uğradı ve o günkü ateş hala daha Sivas'ta yanıyor. 30. yılında buradaydım, 31. yılında genel başkan olarak buradaydım, 33. yılında tekrar genel başkan olarak Sivas'tayız. Sivas Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bu gün burada olmasını çok önemsiyor. Yıllardır milletvekili olarak geldiğim süreçlerde hep söz vermiştik, o sözü ilk yıldan beri tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz."
MADIMAK İÇİN UTANÇ MÜZESİ SÖZÜ
Geçtiğimiz günlerde Garip Dede Cemevi’nde dile getirdiği "Utanç Müzesi" talebini yürüyüş sırasında da yineleyen Özel, katliamın yaşandığı otelin statüsünün değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Özel, "Madımak'ın mutlaka utanç müzesi olması gerekiyor" sözleriyle partisinin bu konudaki kararlılığını bir kez daha yineledi.
"HÜKÜMET ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN GEREĞİNİ YAPMIYOR"
Yargı sürecinin zaman aşımı kararıyla sonuçlandırılmasını uluslararası hukuk açısından değerlendiren CHP Lideri, katliamın hukuki statüsüne dair çarpıcı eleştirilerde bulundu. Özel, "İnsanlığa karşı suçların zaman aşımına uğramaması gerekiyor ve Sivas Katliamı'nın da bir insanlığa karşı suç olarak kabul edilmesi, her türlü zaman aşımından muaf olması gerekiyor. Zaten imzaladığımız uluslararası anlaşmalar da bunu gerektiriyor, hükümet onun gereğini yapmıyor şu anda" diyerek iktidarın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.
Madımak Oteli’ne doğru ilerleyen ve yaklaşık 1,5 kilometre sürmesi planlanan yürüyüş, atılan sloganlar ve adalet çağrılarıyla devam ediyor. Kortejin otel önüne ulaşmasının ardından anma programı, basın açıklamaları ve kaybedilen canların isimlerinin okunmasıyla sürecek.
ÖZGÜR ÖZEL MADIMAK KORTEJİNDE
Madımak Oteli katliamının 33’üncü yıl dönümünde Sivas’ta düzenlenen anma programı, geniş bir katılımla ve adalet talepleriyle sürüyor. Katliamda hayatını kaybeden aydınları anmak üzere alana ulaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer muhalefet liderleri, kalabalık bir kitle tarafından karşılanarak anma yürüyüşündeki yerini aldı.
LİDERLER VE YURTTAŞLAR HACI BEKTAŞ VELİ VAKFI ÖNÜNDE BULUŞTU
Madımak Katliamı'nın 33'üncü yıl anması için şehir içinden ve il dışından gelen binlerce kişi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde toplandı. Anma programına, grup başkanvekilliği döneminde ve 2024 yılında genel başkan seçildikten sonra da Sivas'a gelen, ancak geçen yıl yurt dışı programı nedeniyle katılamayan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor. Özel'in yanı sıra İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve çok sayıda CHP üyesi alanda yerini aldı. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile şehir dışından gelen Alevi dernekleri ve platformları da vakıf önündeki kitleyi oluşturuyor.
KATLİAMIN YAŞANDIĞI OTELE DOĞRU YÜRÜYÜŞ
Vakıf önünde toplanan kalabalık, oluşturulan kortejlerle birlikte katliamın yaşandığı Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçiyor. Yaklaşık 25 dakika sürmesi planlanan yürüyüşün ardından otel önünde basın açıklamaları gerçekleşecek. Pir Sultan Abdal şenlikleri için 2 Temmuz 1993'te Sivas'a giden 33 aydın, yazar, sanatçı ve iki otel çalışanının katledildiği o karanlık günün yıl dönümünde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe ve parti liderleri mikrofonu alarak kamuoyuna seslenecek. Katılımcılar, katliamın yaşandığı noktada hayatını kaybedenlerin isimlerini anarak hafızalardan silinmeyen acıları paylaşacak.
DAVA ANKARA'YA DEVREDİLDİ SANIKLAR FİRAR ETTİ
Olayın ardından başlayan hukuki süreç ise geride kalan 33 yılda adalet beklentilerini karşılamadı. Sivas'ta açılan ilk dava, yetkililer tarafından güvenlik gerekçesi gösterilerek Ankara'ya devredildi. Yıllar süren yargılamalar sonucunda mahkemeler, tutuklu olan çok sayıda ismi tahliye etti. Sürecin sonunda ise yargı, 2023 yılında zaman aşımını gerekçe göstererek davayı tamamen düşürdü. Aradan geçen 33 yıla rağmen 15 sanık halen firari olarak hayatına devam ediyor.
"İNSANİ SUÇLARA YÖNELİK ZAMAN AŞIMI OLMAZ"
Mahkemenin verdiği karara karşı hukuki itirazlarını ve mücadelelerini sürdüren Alevi vakıfları, dernekleri ve hukukçular ise cezasızlık uygulamalarına tepki gösteriyor. Davayı takip eden hukukçular ve kültür dernekleri, adalet taleplerini şu ifadelerle dile getiriyor:
"İnsani suçlara yönelik zaman aşımı olmaz."